Carabinieri: il comandante della compagnia di Avezzano promosso al grado di capitano

L’Aquila – Si è conclusa da pochi istanti, nella caserma intitolata al Vice Brigadiere M.A.V.M. Dante Giovanni Iafolla, sede del Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila, una sobria cerimonia in occasione della promozione al grado di Capitano per il Tenente Valerio Onori, Comandante della Compagnia Carabinieri di Avezzano.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Del Campo, ha notificato il provvedimento ministeriale al Capitano Onori, che ha simbolicamente ricevuto le tre stelle che contraddistinguono il grado di Capitano.

Originario della capitale ed arruolato nell’Arma nel 2009, il Capitano Onori ha prestato servizio, da Ispettore, dapprima nell’hinterland milanese e successivamente presso il Comando Generale dell’Arma, prima di frequentare il corso applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri.

Promosso Ufficiale, ha retto per 4 anni il comando della Tenenza Carabinieri di Cercola, in provincia di Napoli.

In possesso di due lauree ed un master, il Capitano Onori ha assunto lo scorso settembre il comando della Compagnia Carabinieri di Avezzano, a cui fanno capo 13 Stazioni, il Nucleo Comando ed il Nucleo Operativo e Radiomobile.

Alla presenza di una rappresentanza delle donne e degli uomini dell’Arma aquilana, il Comandante Provinciale ha formulato al Capitano Onori i migliori auspici per un futuro denso di soddisfazioni, condividendo una riflessione circa le maggiori responsabilità che discendono dall’acquisizione di un grado più alto nella gerarchia militare ed esortando il personale a continuare a profondere il massimo impegno nello svolgimento dei compiti istituzionali devoluti all’Arma dei Carabinieri.