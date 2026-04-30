Carabinieri: il generale Feroce in visita alle stazioni di San Demetrio ne’ Vestini e Pizzoli

San Demetrio ne’ Vestini (AQ) e Pizzoli (AQ) – Il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, nella mattinata odierna ha fatto visita ai reparti dell’Arma del territorio aquilano, incontrando i militari delle…

San Demetrio ne’ Vestini (AQ) e Pizzoli (AQ) – Il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, nella mattinata odierna ha fatto visita ai reparti dell’Arma del territorio aquilano, incontrando i militari delle Stazioni Carabinieri di San Demetrio ne’ Vestini e Pizzoli.

Nel corso delle visite ai due reparti, l’Alto Ufficiale ha analizzato i risultati delle attività istituzionali svolte nei territori di competenza e le dinamiche connesse alla sicurezza, sottolineando la sua vicinanza ai Carabinieri quotidianamente impegnati nei delicati servizi di prevenzione, controllo del territorio e contrasto ai fenomeni criminosi più diffusi.

Il Comandante della Legione ha evidenziato l’importanza del ruolo svolto dai presidi territoriali dell’Arma, punti di riferimento essenziali per i cittadini e strumenti fondamentali per intercettare tempestivamente situazioni di disagio, bisogni di tutela e possibili fenomeni di illegalità.

In tale quadro, il Generale Feroce ha espresso il proprio compiacimento ai militari per la dedizione, la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati nello svolgimento del servizio, esortandoli a proseguire con immutato impegno nell’attività quotidiana a favore della collettività.

Durante la permanenza nel territorio aquilano, il Generale Feroce ha incontrato i Sindaci dei Comuni di San Demetrio ne’ Vestini, Villa Sant’Angelo, Sant’Eusanio Forconese, Prata d’Ansidonia, Fossa, Pizzoli e Barete. L’occasione è stata propizia per ribadire alcuni concetti fondamentali per l’Arma: la vicinanza alla cittadinanza, il presidio del territorio, la funzione di rassicurazione sociale, specie in chiave preventiva, e la capillarità delle Stazione Carabinieri, simbolo della legalità e della visibile presenza dello Stato.