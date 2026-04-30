Vede la Polizia e fugge: inseguita e arrestata, era ricercata per rapina a mano armata

Un equipaggio della sottosezione Polizia Stradale di Vasto ha eseguito un ordine di carcerazione a carico di una donna italiana irreperibile dal 2025. Durante un posto di controllo al casello autostradale di Lanciano gli agenti hanno notato una…

Un equipaggio della sottosezione Polizia Stradale di Vasto ha eseguito un ordine di carcerazione a carico di una donna italiana irreperibile dal 2025. Durante un posto di controllo al casello autostradale di Lanciano gli agenti hanno notato una Fiat 500 condotta da una donna che, alla vista degli uomini in divisa, arrestava bruscamente la marcia cercando di eludere il controllo effettuando un’inversione di marcia.

La manovra non è passata inosservata agli operanti che immediatamente hanno raggiunto l’autovettura fermando la conducente. Durante il controllo la donna ha inizialmente riferito di essere sprovvista di documenti identificativi fino a quando, dagli accertamenti in banca dati, risultava avere a proprio carico un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila per aver commesso diverse rapine a mano armata.

Pertanto la donna è stata tratta in arresto e, dopo le formalità di rito, associata alla casa circondariale di Chieti.