Provincia, approvato il rendiconto. Menna: «Forti preoccupazioni per il futuro»

Questa mattina il Consiglio provinciale di Chieti e l’Assemblea dei sindaci – riuniti nella sede principale dell’ente in due momenti diversi – hanno approvato a maggioranza il Rendiconto di gestione relativo al 2025. Gli obiettivi dell’anno si sono…

Questa mattina il Consiglio provinciale di Chieti e l’Assemblea dei sindaci – riuniti nella sede principale dell’ente in due momenti diversi – hanno approvato a maggioranza il Rendiconto di gestione relativo al 2025.

Gli obiettivi dell’anno si sono concentrati sulle funzioni classiche dell’ente quali la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e dell’edilizia scolastica, l’urbanistica e l’ambiente, la gestione del patrimonio e le funzioni di supporto (personale e ragioneria), nonché sul mantenimento dell’equilibrio finanziario.

Il risultato di amministrazione è pari a 34.421.604,05 euro. Per quanto riguarda la spesa corrente, nel 2025 è stata di 39.016.692,64 euro; le voci principali riguardano il contributo alla finanza pubblica (41,22% del totale), l’acquisto di beni e servizi (29,08%) e il costo del personale (17,86%), che al 31 dicembre scorso era composto da 146 unità.

In merito agli investimenti, gli impegni sono stati pari a 29.827.727,70 euro e possono essere suddivisi in due grandi settori: viabilità (70,95% del totale) e edifici scolastici (29,05%). Il tempo medio di pagamento dei fornitori è di circa 19 giorni.

«L’approvazione del Rendiconto di gestione 2025 – ha commentato il presidente Francesco Menna – rappresenta un passaggio importante perché certifica il lavoro oculato, serio e responsabile portato avanti dall’amministrazione provinciale in un contesto economico e finanziario estremamente complesso. Abbiamo garantito il mantenimento degli equilibri di bilancio, assicurando al tempo stesso la continuità dei servizi fondamentali per le comunità locali.

Desidero ringraziare il Consiglio provinciale, l’Assemblea dei sindaci, il segretario generale, i dirigenti e tutto il personale dell’ente per il lavoro svolto con competenza e senso delle istituzioni. I numeri del rendiconto dimostrano una gestione attenta e rigorosa. Continuiamo a investire soprattutto sulla sicurezza delle nostre strade e delle scuole, che rappresentano le priorità assolute della Provincia di Chieti. Parallelamente, stiamo portando avanti i progetti finanziati con il PNRR, consapevoli della responsabilità che abbiamo nel trasformare queste risorse in opere concrete e servizi efficienti per cittadini e amministratori locali.

Non possiamo però nascondere le forti preoccupazioni per il futuro. I violenti fenomeni alluvionali che hanno colpito il territorio provinciale a inizio aprile hanno provocato danni ingenti alla rete viaria e agli edifici scolastici. Senza interventi straordinari e finanziamenti dedicati da parte del Governo e della Regione, il peso economico di queste emergenze rischia di incidere in maniera significativa sugli equilibri finanziari dei prossimi esercizi. A ciò si aggiunge il forte aumento dei costi energetici legato alle tensioni internazionali e alla crisi in Medioriente, una dinamica che rischia di gravare ulteriormente sui bilanci degli enti locali.

Per questo continueremo a chiedere attenzione concreta verso le Province, che ogni giorno garantiscono servizi essenziali ai cittadini nonostante risorse spesso insufficienti. La Provincia di Chieti continuerà a lavorare con responsabilità, trasparenza e spirito di servizio, mantenendo come obiettivo principale la tutela del territorio, la sicurezza delle comunità e il sostegno ai Comuni».