Mannaia sulla sanità: chiuso punto nascita di Isernia, emodinamica a Termoli e il “Caracciolo” declassato a ospedale di comunità

«Da oggi nessuno nascerà più qui. I commissari hanno appena adottato il nuovo piano operativo in cui viene chiuso il punto nascita di Isernia, viene chiuso il laboratorio di emodinamica di Termoli e l’ospedale di Agnone viene declassato a ospedale di comunità, un fallimento su tutta la linea, un fallimento per i commissari e il direttore generale nominati dalla politica profumatamente pagati che in questi tre anni hanno generato oltre 100 milioni milioni di euro di debito facendo pagare ai molisani le tasse più alte d’Italia, un fallimento per la delegazione parlamentare che non è stata in grado di rappresentare il diritto alla salute dei nostri concittadini a Roma, un fallimento per la politica regionale che ci aveva promesso di saper difendere la sanità pubblica, ma non è stata in grado di farlo. È in atto un dramma, quello dello smantellamento della nostra sanità pubblica, ma se qualcuno pensa che noi ci fermeremo sbaglia di grosso».

Così il sindaco della città di Isernia, Castrataro.