Carabinieri: il generale Feroce ricevuto dal Prefetto Cupello

Il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha ricevuto presso la Prefettura di Chieti il Generale di Brigata Gianluca Feroce, nuovo comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, insediatosi lo scorso 12 settembre, accompagnato dal Comandante Provinciale Colonnello Cosimo Di Caro.

L’incontro è stato l’occasione per un primo scambio di vedute sulle caratteristiche della provincia, sulla situazione socio-economica e dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio, la cui tutela viene assicurata, in sinergia con le altre Forze dell’ordine, anche grazie alla capillare presenza dell’Arma dei Carabinieri nei vari comuni sedi di Compagnie e Stazioni.

Il Prefetto Cupello ha rivolto al Generale Feroce un sentito augurio per il nuovo, prestigioso incarico assunto, nella certezza che i rapporti tra Prefettura e la Legione Carabinieri proseguiranno all’insegna della consueta, massima e costante collaborazione.