Revocata la misura alternativa: 54enne di Castiglione torna in carcere. Un 41enne segnalato quale assuntore di droga

All’esito di una vasta ed articolata attività di indagine condotta, per settimane, dai Carabinieri di Castiglione Messer Marino, si sono nuovamente spalancate le porte del carcere di Vasto per un 54enne del posto, pluripregiudicato.

All’uomo era stata concessa una misura alternativa alla detenzione, con la messa in prova e l’affidamento ai servizi sociali. Le indagini e i riscontri degli investigatori dell’Arma, coordinati dal comandante Alfredo Abbruzzese, hanno permesso di ricostruire e documentare ripetute violazioni commesse dal pregiudicato. L’Ufficio di Sorveglianza ha revocato la misura alternativa e l’uomo, nella giornata di oggi, è stato tradotto in carcere, presso la struttura di Torre Sinello in Vasto, dove dovrà scontare una pena residua di quattro anni e mezzo.

Sempre nel corso dell’operazione, alla quale hanno collaborato attivamente anche i Carabinieri della stazione di Schiavi di Abruzzo, un 41 enne del posto, già sottoposto a Daspo Willy per tre anni sul territorio della provincia di Chieti, è stato segnalato alla Prefettura competente quale assuntore di droga, ex articolo 75 del D.P.R. 309/90, perché trovato in possesso di una dose di cocaina.

La doppia operazione, culminata con un arresto e una segnalazione in Prefettura, dimostra, ancora una volta, l’importante ed efficace servizio di controllo del territorio posto in essere dai Carabinieri delle stazioni periferiche. Attività operative che innalzano la percezione di sicurezza e legalità da parte dei cittadini.