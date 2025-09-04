Carabinieri: il generale Neosi ringrazia il personale del comando provinciale de L’Aquila

Si è conclusa pochi istanti fa la visita del Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Antonino Neosi, al Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila. L’alto Ufficiale, dopo aver salutato il Prefetto di L’Aquila, Dottor Giancarlo Di Vincenzo, con il quale l’Arma ha operato in piena sinergia e unità di intenti a sostegno della popolazione, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Del Campo, nella caserma intitolata al Vice Brigadiere M.A.V.M. Dante Giovanni Iafolla.

Il Generale Neosi, che dopo due anni si accinge a lasciare il comando della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha incontrato una rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale, dei reparti specializzati presenti nella provincia aquilana, i rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari e gli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri ed all’Associazione Nazionale Forestali.

Nella caserma di via del Beato Cesidio, il Comandante della Legione ha esternato soddisfazione per gli obiettivi conseguiti sul piano della sicurezza per i cittadini, tanto nel campo della repressione dei reati, quanto nella prevenzione e nella sicurezza percepita, rinnovando l’esortazione a profondere il massimo impegno nello svolgimento del servizio e sottolineando le doti di ascolto e di prossimità alla popolazione messe in campo dalle donne e dagli uomini dell’Arma aquilana, valori fondanti della missione del Carabiniere.

Il Colonnello Del Campo, nel rivolgere parole di augurio per il nuovo, prestigioso, incarico che il Generale Neosi è in procinto di assumere nella Capitale, ha espresso il comune sentimento di gratitudine del personale dipendente per l’attenzione e la sensibilità che il Comandante di Legione ha costantemente rivolto ai Carabinieri di questa Provincia.

La visita nel capoluogo di regione dell’Ufficiale Generale è stata anche l’occasione per rivolgere un auspicio di proficue soddisfazioni professionali al Maggiore Michele Massaro ed al Maggiore Luigi Strianese, che nei prossimi giorni lasceranno il comando delle Compagnie Carabinieri di L’Aquila e di Avezzano per assumere nuovi incarichi, e per dare il benvenuto al Tenente Valerio Onori, che si accinge ad assumere il comando della Compagnia Carabinieri del capoluogo marsicano.