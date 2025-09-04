Gattino caduto in un pozzo di sette metri, salvato dai Vigili del fuoco

Nella tarda serata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Termoli in località Nuova Cliternia di Campomarino per il recupero di gatto. L’animale era caduto accidentalmente nel pozzo e si trovava sopra un anello di mattoni più stretto, impossibilitato a uscire. Il gattino è stato recuperato con l’ausilio di un retino cattura animali con asta mobile in dotazione, calato fino a sette metri di profondità.

