Tempo di avvicendamenti per gli ufficiali al comando delle compagnie Carabinieri. La notizia non è ancora stata comunicata in via ufficiale, ma l’Eco, come spesso accade, è in grado di anticiparla in esclusiva ai suoi lettori. Il maggiore Carlo Alberto Evangelista lascia il comando della compagnia di Agnone per assumere un importante incarico ad Alessandria. Al vertice della compagnia dell’Alto Molise arriva il capitano Matteo Genovese, attuale comandante del Nucleo operativo della compagnia di Genova San Martino, incarico assunto nell’agosto 2023. L’avvicendamento dovrebbe avvenire nel corso del mese di settembre.
Carabinieri: il maggiore Evangelista lascia Agnone, al suo posto il capitano Genovese
