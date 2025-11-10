Carabinieri: nuove unità fresche di corso assegnate alle stazioni della territoriale

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara, Col. Stefano Ranalletta, ha salutato il personale appena giunto che andrà ulteriormente a potenziare il dispositivo delle Stazioni dislocate nel territorio provinciale. Nella circostanza il Col. Ranalletta ha sottolineato l’importanza dei valori morali ed etici che contraddistinguono l’essere Carabiniere, durante l’incontro ha ribadito il ruolo fondamentale del dialogo con la cittadinanza, elemento distintivo dell’Arma.

I cinque giovani militari, tutti Carabinieri, sono una preziosa risorsa per la provincia. Gli stessi motivati ed animati dall’entusiasmo che li ha indotti ad indossare l’uniforme dei Carabinieri e ad abbracciare una professione la cui complessità è direttamente proporzionale ai mutamenti sociali e alle molteplici istanze di sicurezza provenienti dalla gente, consentiranno di rinforzare i servizi di prossimità al cittadino.

L’incremento del personale è parte di una più ampia strategia istituzionale, volta a garantire con sempre maggiore efficacia un presidio costante ed aderente al territorio, contribuendo concretamente alla percezione della sicurezza nell’intero comprensorio oltre che a facilitare la reciproca collaborazione con i residenti.