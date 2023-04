Carabinieri: ricollocazione targa alla medaglia d’oro Salvo D’Acquisto, la cerimonia

Sabato 15 aprile, alle ore 9.30, si terrà la cerimonia per la ricollocazione della targa al vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, Salvo D’Acquisto, Medaglia d’oro al valor militare, che verrà posizionata presso Largo D’Acquisto, l’area parcheggio prospiciente la rotatoria tra viale della Croce Rossa, via Beato Cesidio e viale Corrado IV a L’Aquila. Interverranno il sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi, il comandante provinciale dei Carabinieri de L’Aquila, colonnello Nicola Mirante, la pronipote del vicebrigadiere, maggiore dei Carabinieri Valentina D’Acquisto, in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa di Roma. All’evento parteciperanno anche gli alunni della Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”.

