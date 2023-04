Sicurezza stradale e sul lavoro, studenti del “Fermi” a lezione dai Vigili del fuoco

Nell’ambito del progetto “Legalità Viva”, i ragazzi delle quinte classi dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Fermi – Mattei” di Isernia sono stati in visita presso il comando dei Vigili del fuoco. I ragazzi sono stati particolarmente interessati ai reati commessi sui luoghi di lavoro, argomento affrontato in aula con la collaborazione di un funzionario del comando che ne ha illustrato le maggiori casistiche. A fine mattinata i ragazzi hanno anche potuto conoscere le attrezzature di soccorso in dotazione ai Vigili del fuoco, specie quelle utilizzate in caso di incidente stradale; tra di loro c’erano molti neopatentati e i Vigili del fuoco hanno pensato che la sicurezza stradale e il rispetto del codice della strada fossero argomenti sensibili sicuramente utili da approfondire.

