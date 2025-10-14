Carabinieri uccisi dal crollo di un casolare, il cordoglio del comandante generale Luongo

Esplosione nella notte a Castel d’Azzano (VR) durante un’operazione di sgombero: crollato un casolare, deceduti tre carabinieri. Soccorsi diversi appartenenti alle forze dell’ordine e una donna rimasta ferita. Una squadra di vigili del fuoco, composta da sette unità, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono impegnate venticinque unità tra squadre ordinarie, unità cinofile e nuclei USAR (Urban Search and Rescue) per la messa in sicurezza dell’area.

L’Arma dei Carabinieri, a partire dal Comandante Generale Salvatore Luongo, si stringe al dolore delle famiglie coinvolte dalla scomparsa dei militari Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, travolti dal crollo di un edificio a Castel D’Azzano (VR) durante attività di servizio.

Il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco Attilio Visconti e il Capo del Corpo Nazionale Eros Mannino esprimono vicinanza e cordoglio per la tragica scomparsa di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre militari dell’Arma dei Carabinieri deceduti stanotte a Castel D’Azzano (VR) durante attività di servizio.