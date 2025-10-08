  • In evidenza

    • Carambola di auto sulla Venafrana: feriti estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco

    Pubblicato il

    Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Isernia sono intervenuti sulla S.S. 85 Venafrana, in prossimità di un noto hotel (km 24+200), per un incidente stradale che ha coinvolto ben quattro autovetture, tre provenienti da una direzione e una dall’altra. 

    A seguito dell’impatto, una persona è rimasta incastrata all’interno del veicolo, rendendo necessario l’intervento del personale VF per le operazioni di estricazione. 

    Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il 118 per i soccorsi ai tre feriti complessivamente registrati. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi da parte delle Forze dell’Ordine ed è stata riaperta alle ore 21.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento