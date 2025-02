Nei pressi di Montaquila sulla SS 158, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è verificato un incidente stradale con tre autovetture coinvolte. A causa dell’impatto una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dal personale del 118.

Per le operazioni di messa in sicurezza sul posto i Vigili del Fuoco dalla sede Centrale di Isernia, la Polizia Stradale e i Carabinieri. Notevoli ripercussioni sul traffico anche a causa dei numerosi turisti.