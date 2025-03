Carnevale dei bambini: l’esplosione di gioia e colori contagia l’intera città 

Coriandoli, musica, divertimento e soprattutto tanta creatività. Ancora una volta l’Istituto Omnicomprensivo ‘G.N. D’Agnillo’ si conferma faro culturale e punto di riferimento per l’intero territorio altomolisano, regalando alla comunità un Carnevale all’insegna della fantasia e dell’allegria. Un evento che si è ormai consolidato nel panorama locale, trasformandosi in un appuntamento imperdibile per grandi e piccini. La magia ha preso vita nelle strade di Agnone, animate dai sorrisi e dai colori dei piccoli studenti della scuola primaria, inclusi i plessi di Poggio Sannita e Belmonte del Sannio.

La loro sfilata ha trasformato il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto, riempiendo l’aria di energia contagiosa. Un gustoso antipasto del Martedì Grasso che ha saputo catturare e coinvolgere l’intera comunità. L’originalità dei costumi, curata con passione e dedizione dalle insegnanti, ha reso ogni gruppo un piccolo capolavoro tematico. Dai coloratissimi M&M’s ai mattoncini Lego, passando per un viaggio nel Paleolitico, l’esplorazione del Sistema solare, il richiamo dell’Energia tribale e l’eleganza senza tempo del Carnevale di Venezia: ogni dettaglio ha raccontato una storia, frutto di un lavoro intenso e meticoloso. Il culmine della festa si è raggiunto in Piazza Unità d’Italia, dove gli studenti hanno regalato un’esibizione indimenticabile, catturando l’attenzione e l’entusiasmo di genitori, passanti e curiosi.

Un trionfo di colori e gioia che ha sottolineato ancora una volta il valore della scuola come centro di crescita, inclusione e partecipazione attiva. A rendere omaggio al grande impegno messo in campo ci ha pensato la dirigente scolastica Maria Rosaria Vecchiarelli, che ha espresso parole di profonda gratitudine nei confronti di studenti e insegnanti. Queste ultime, non solo artefici dell’organizzazione, ma anche protagoniste della festa, si sono mischiate tra i piccoli travestite a tema, incarnando lo spirito autentico del Carnevale: un momento di unione, creatività e spensieratezza.

Un successo che va oltre il semplice evento: il Carnevale dell’Istituto ‘G.N. D’Agnillo’ si conferma un esempio virtuoso di scuola viva, capace di educare con il sorriso, coinvolgere con passione e lasciare un segno indelebile nel cuore della comunità altomolisana. Oggi si bissa con il Carnevale dell’Oratorio ‘Giovanni Paolo II’, che a partire dalle 15, con ritrovo in Piazza Plebiscito, è pronto a portare ancora allegria con le faccine Emoticons.