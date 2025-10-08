Case di comunità nel Chietino, il dg Asl Palmieri chiede «un’accelerazione netta dei lavori»

Fare presto. Ma presto davvero. Questa la parola d’ordine di Mauro Palmieri per portare a termine i lavori della Casa di Comunità di Francavilla al Mare. Il Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti questa mattina ha effettuato un sopralluogo in cantiere per verificare lo stato di avanzamento del complesso intervento di ristrutturazione dell’ex Istituto Padovano, finanziato con fondi PNRR per circa 2 milioni. Erano presenti la Sindaca della città Luisa Russo, il Direttore dell’Area Distrettuale Renato Lisio, il direttore dei lavori, i rappresentanti dell’impresa appaltatrice e il Direttore dell’unità operativa “Investimenti e Patrimonio” Filippo Manci.

Com’è noto, l’immobile accoglierà tutte le attività “core” dell’assistenza prestata sul territorio: visite specialistiche, punto prelievi, uffici amministrativi, centro vaccinale, continuità assistenziale e UCCP, l’unità complessa di cure primarie che integra medici di medicina generale, specialisti, infermieri e altre figure professionali per garantire cure di base, diagnostica di primo livello e assistenza h24, rafforzando la rete tra territorio e ospedale.

“La scelta di concentrare i servizi presenti sul territorio in un unico luogo risponde a una doppia logica – precisa Mauro Palmieri – perché facilita l’accesso da parte degli utenti, non più costretti a raggiungere diversi punti della città, e migliora la nostra organizzazione interna, perché la rende più efficiente. Nell’incontro che ho avuto a fine mattinata con il raggruppamento di imprese che si è aggiudicato l’appalto e i nostri tecnici ho chiesto un’accelerazione netta dei lavori, da concludersi entro marzo 2026”.