Cento anni dell’Ordinariato Militare, monsignor Saba e il generale Feroce in Fonderia

Monsignor Gian Franco Saba, Ordinario militare per l’Italia, una sorta di ministro della Difesa del Vaticano, ha presenziato, nei giorni scorsi, alla liturgia della fusione della nuova campana dedicata alla Regina della Pace per celebrare proprio i cento anni dell’Ordinariato militare.

L’evento, tenutosi presso la Pontificia fonderia Marinelli di Agnone, ha visto anche la partecipazione del generale di brigata Gianluca Feroce, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” e del colonnello Fabrizio Coppolino, comandante provinciale dei Carabinieri di Isernia.

Un momento solenne di fede, memoria e servizio per la pace e le Forze Armate italiane che ha avuto come teatro le storiche officine della Pontificia fonderia Marinelli di Agnone.