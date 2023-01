Cento candeline per nonna Filomena Sciulli, auguri da tutta Sant’Angelo del Pesco

Festa grande a Sant’Angelo del Pesco. Nella comunità alloggio per anziani “Karol Wojtyla”, ieri, 25 gennaio, ha spento le 100 candeline, Filomena Sciulli. Testimone di momenti di vita sociale del paese, nonna Filomena, per molti anni, è stata la cassiera della Confraternita del Carmine. Sposata per 74 anni con Raffaele Melocchi, ha sviluppato saldi legami e affetti sinceri, con tutti i familiari e in special modo con nipoti e pronipoti. Alla centenaria, che il 28 gennaio, sarà salutata con giubilo dalla sindaca di Sant’Angelo del Pesco, Nunziatina Nucci e dalla popolazione, i migliori auguri dalla redazione de l’Eco online.

