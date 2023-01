Stadio “Civitelle” coperto di neve, ci pensano gli extracomunitari «che amano Agnone»

«I ragazzi di colore ed extracomunitari si prestano a dare una mano allo società Olympia per cercare di pulire il campo dal manto nevoso anche se c’è tanta neve e sarà difficile renderlo agibile. Grazie da parte di tutta la società per la grande volontà e la disponibilità di questi giovani che tanto amano il nostro territorio».

Sono le parole di Fernando Sica, responsabile del settore giovanile dell’Olympia Agnonese, a commento dell’operazione di sgombero neve posta in essere da un plotone di ragazzi di colore ed extracomunitari ospiti del centro di accoglienza straordinaria di Agnone. Le precipitazioni nevose dei giorni scorsi, infatti, hanno reso impraticabile anche il terreno di gioco dello stadio “Civitelle”.

Oltre agli allenamenti della prima squadra sono saltate tutte le attività della scuola calcio, una realtà che attira ad Agnone qualcosa come centocinquanta bambini e ragazzi anche dai paesi limitrofi dell’Alto Molise e Alto Vastese. Ogni volta che nevica, però, le attività si paralizzano per giorni, in attesa che la neve si sciolga.

In questa occasione, invece, per accelerare i tempi, sono intervenuti i ragazzi ospiti del centro di accoglienza. Grazie a loro, salvo ulteriori nevicate, potranno riprendere regolarmente tutte le attività sportive dei vari settori, scuola calcio e prima squadra. «Un ringraziamento particolare va Giuseppe Piccolo, responsabile dell’accoglienza di questi baldi giovanotti, per essersi messo a disposizione della società sportiva».