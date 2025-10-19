Centro federale sci di fondo, disco verde dalla Fisi: ufficiale il riconoscimento per Prato Gentile

Prato Gentile diventa ufficialmente centro federale per lo sci di fondo. La notizia è tale anche perché si tratta dell’impianto sportivo più a sud della Penisola, sull’Appennino, mentre solitamente quello status viene riconosciuto alle località alpine.

Un risultato non certo casuale, perché l’amministrazione comunale guidata da Candido Paglione ci sta lavorando da anni, con una precisa strategia e visione, che è quella di destagionalizzare le presenze turistiche legate al mondo dello sport e degli sport invernali in particolare, che a dispetto del nome si possono praticare anche senza neve.

«Con grandissima soddisfazione, – spiega Candido Paglione – comunico che oggi (ieri per chi legge, ndr), a Milano, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Invernali ha deliberato il riconoscimento ufficiale di Prato Gentile come Centro Federale per lo Sci di Fondo. È un traguardo storico per Capracotta, per il Molise sportivo, per lo Sci di Fondo dell’Appennino centro meridionale e per tutti coloro che, negli anni, hanno creduto e investito in questa disciplina e in questo straordinario comprensorio sciistico». Una visione strategica, quella di Paglione e della sua squadra di collaboratori, che inserisce a pieno titolo Capracotta nell’olimpo delle località sportive italiane, almeno quelle dedicate alle attività della Federazione Italiana Sport Invernali. «Questo riconoscimento premia gli sforzi enormi compiuti per adeguare le infrastrutture e migliorare l’offerta sciistica a Prato Gentile. – va avanti Paglione – È la dimostrazione concreta che il lavoro, la visione, la passione e la tenacia possono portare risultati di rilievo nazionale».

Determinante, per centrare questo prestigioso obiettivo, è stata la realizzazione della pista per lo skiroll, anche se qualcuno, in paese, ha tentato di strumentalizzare la vicenda polemizzando all’indirizzo dell’amministrazione comunale. Chiacchiere inutili, contro i fatti incontrovertibili che hanno contribuito in maniera sostanziale a far sì che la Federazione concedesse l’ambito status di centro federale per lo sci di fondo a Prato Gentile.

«Adesso ci attende un compito ancora più importante, – prosegue il sindaco di Capracotta – valorizzare e capitalizzare questo risultato, a beneficio dell’economia locale, del turismo, dello sport e della nostra intera comunità. A breve avremo anche l’onore di ospitare il Presidente della FISI, Flavio Roda, che sarà in visita ufficiale a Capracotta per visionare le opere già realizzate e quelle in via di completamento a Prato Gentile. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo importante riconoscimento. Il futuro di Prato Gentile riparte da qui». E anche quello dell’Alto Molise.