Rubano una mini car e una moto d’acqua, intercettati dai Carabinieri: recuperata refurtiva, ladri in fuga

Alle prime luci dell’alba, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli, con il successivo supporto della pattuglia della Stazione di Guglionesi, ha intercettato e di fatto bloccato sulla s.s. 709 un carroattrezzi che poco prima, presso una concessionaria di Vasto, aveva messo a segno il furto di una mini car e di una moto d’acqua.

I militari, coordinati rapidamente nelle ricerche dagli operatori delle centrali operative dei Comandi Compagnia Carabinieri di Vasto e Termoli sono riusciti a mettersi sulle tracce dei banditi che, oltre al carroattrezzi, avevano una seconda vettura di appoggio, riuscendo ad “agganciarli” sulla tangenziale di Termoli. La bravura dell’equipaggio ha di fatto costretto il malfattore alla guida del carroattrezzi a fermarsi e desistere così dal proprio intento criminale, lasciando il mezzo di traverso sulla carreggiata. Lo stesso, assieme ai complici è poi fuggito a bordo del secondo veicolo e sono tuttora ricercati.

Le indagini sono condotte congiuntamente dai Carabinieri di Vasto e Termoli. Ingente il valore dei mezzi recuperati, compreso il carroattrezzi, risultato anch’esso rubato.

L’attività odierna conferma la massima attenzione al controllo del territorio espresso dalla Compagnia Carabinieri di Termoli e dei suoi Comandi dipendenti nella prevenzione dei fenomeni connessi con i furti e, in generale, con gli altri reati predatori.