Chiosco abusivo del pesce sulla statale Adriatica, demolito dal Comune

Questa mattina, in Rocca San Giovanni, località Vallevò, lungo la statale 16 Adriatica km. 483+000, gli operai dello stesso Comune con l’ausilio della Polizia municipale e dei Carabinieri della stazione di Fossacesia, hanno rimosso un chiosco abusiva già adibito a vendita di mitili pescati nelle vicine scogliere da una persona del posto, che è stata sanzionata a più riprese nel corso degli anni. Dopo la bonifica da parte del Comune, l’area verrà messa in sicurezza per evitare nuove occupazioni abusive.

