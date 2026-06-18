Geopolitica, intelligenza artificiale e sovranità al centro dei dialoghi al Festival del Sarà, tra gli ospiti il generale Masiello

Svelato nella Preview tenutasi al MACTE - Museo d’Arte Contemporanea di Termoli il programma della quinta e conclusiva tappa della XI° edizione del Festival del Sarà - Dialoghi sul futuro, che si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 luglio…

Svelato nella Preview tenutasi al MACTE – Museo d’Arte Contemporanea di Termoli il programma della quinta e conclusiva tappa della XI° edizione del Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro, che si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 luglio in piazza Duomo a Termoli, dal titolo “L’era della Supremazia. Geopolitica. Tecnologia. Energia”, promosso dalla Camera di Commercio del Molise, in collaborazione con Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino e il CIID – Copenhagen Institute of Interaction Design.

Dopo le 4 tappe lungo l’Italia (in ottobre a Bergamo in collaborazione con il CIID, in marzo a Roma in collaborazione con Unindustria Lazio, ad aprile a Torino in collaborazione con la Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino e a maggio a Bologna in collaborazione con ASvIS) il Festival torna a Termoli per una tre giorni con 20 relatori d’eccezione, uno spettacolo teatrale, la presentazione di 5 libri con le interviste agli autori e un “Surprise Special Guest by Translated”.

Prevista la partecipazione di Carmine Masiello, Generale di Corpo d’Armata e Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, Francesco Profumo, Presidente IsyBank Gruppo Intesa Sanpaolo, Manlio Graziano, politologo, Paris School of International Affairs di Sciences Po, Guido Saracco, Direttore Biennale Tecnologia, Elena Kostioukovitch, Scrittrice e traduttrice di Umberto Eco, Greta Cristini, analista geopolitica, Domenico Petrolo, scrittore, Markus Krienke, Professore di Filosofia Università Svizzera Italiana, Riccardo Manzotti, Professore di Filosofia Teoretica IULM, Uljan Sharka, Fondatore e CEO Domyn, Cecilia Celeste Danesi,Co-direttrice del Master in Governance Etica dell’Intelligenza Artificiale – Università Pontificia di Salamanca, Andrea Colamedici,Filosofo, Co-fondatore casa editrice Tlon, Stefano Cappellini,Vicedirettore de La Repubblica, Fabio Pressi,Ceo A2A E-Mobility e Presidente Motus-E, Raffaele Mauro, Co-fondatore e General Partner Primo Space, Gianluca Ansalone,Head of Public Affairs & Sustainability in Novartis Italia, Elisa Martinotti, Global Trade and Government Relations Senior Manager at Safran Electronics & Defense, Andrea Di Vincenzo, Ad di Prestiter.

Il celebre artista italiano Maurizio Cattelan ha concesso l’utilizzo della riproduzione visiva della sua iconica opera d’arte L.O.V.E. – Libertà, Odio, Vendetta, Eternità -, comunemente nota come Il Dito, per il concept grafico dell’XI edizione del Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro.

A2A e Prestiter sono i Main Partner dell’evento. Mentre Fondazione Veronesi entra tra i compagni di viaggio del Festival del Sarà come Charity Partner grazie a OPI Molise che ha “donato” i propri spazi di promozione e visibilità al brand Fondazione Veronesi

Diretta streaming su www.festivaldelsara.com

Termoli, 18 giugno 2026 – Il Festival del Sarà ideato e diretto da Antonello Barone dal 17 al 19 luglio sarà protagonista in piazza Duomo a Termoli per tre giorni di confronti incentrati sul tema della “Supremazia” Dopo le tappe di Bergamo, Roma, Torino e Bologna i “Dialoghi sul futuro” tornano a casa per accogliere sulle rive dell’Adriatico 20 relatori d’eccezione per discutere di geopolitica, guerra, intelligenza artificiale, democrazia, sovranismo, spazio e difesa. Il Festival del Sarà chiama a riflettere il mondo delle istituzioni, dell’accademia e dell’impresa su come la tecnologia e l’energia siano divenute le nuove armi degli Stati che, abbandonato il diritto internazionale, si affidano per definire i rapporti di forza geopolitici solo all’utilizzo della supremazia militare ed economica.

Il programma del 17 luglio: l’evento-spettacolo “Alleati digitali” di Guido Saracco; la presentazione del libro Come si va in guerra di Manlio Giordano; l’intervista alla traduttrice russa di Umberto Eco, Elena Kostioukovitch, il video-collegamento dal Libano dell’analista geopolitica, Greta Cristini.

Il Festival del Sarà inizierà il 17 luglio alle ore 21 in Piazza Duomo Termoli con l’Evento-Spettacolo dal titolo “Alleati digitali. La nostra IA personale” di e con Guido Saracco, Direttore Biennale Tecnologia che presenterà il suo libro incentrato sulla sfida dell’intelligenza artificiale dentro le nostre vite. A seguire il panel dal titolo “Guerra e Potere” con la presentazione del libro Come si va in guerra. Propaganda, interessi, ideologie: cosa infiamma lo scontro tra potenza di Manlio Graziano, politologo e professore alla Paris School of International Affairs di Sciences Po. Ne discutono Elena Kostioukovitch, scrittrice e traduttrice di Umberto Eco in russo e in video-collegamento dal Libano Greta Cristini, analista geopolitica. A moderare il panel Antonello Barone, ideatore del Festival de Sarà – Dialoghi sul futuro.

Il programma del 18 luglio: “La difesa nell’era della Supremazia”, intervista esclusiva a Carmine Masiello, Generale di Corpo d’Armata e Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano e panel su “Democrazia e AI”

Il Festival del Sarà proseguirà sabato 18 luglio alle ore 21 in Piazza Duomo Termoli con l’intervista di Antonello Barone a Carmine Masiello, Generale di Corpo d’Armata e Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano sul tema “La difesa nell’era della Supremazia”. A seguire il panel dal titolo “Identità e democrazia ai tempi dell’AI” con la presentazione del libro “La stagione dell’identità. Dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare” di Domenico Petrolo. Ne discutono, Markus Krienke, Professore di Filosofia Università Svizzera Italiana, Riccardo Manzotti, Professore di Filosofia Teoretica allo IULM, Uljan Sharka, Fondatore e CEO Domyn, Cecilia Celeste Danesi, Co-direttrice del Master in Governance Etica dell’Intelligenza Artificiale – Università Pontificia di Salamanca e in video-collegamento Andrea Colamedici, Filosofo, Co-fondatore casa editrice Tlon.

Il programma del 19 luglio: presentazione dei libri “Rossobruni” di Stefano Cappellini, “Gentilezza in Prestito” di Antonello Barone e Andrea di Vincenzo e panel sulla sovranità europea.

Il Festival del Sarà si concluderà domenica 19 luglio alle ore 21.00 in Piazza Duomo Termoli con l’intervista di Antonello Barone a Stefano Cappellini, Vicedirettore de La Repubblica per la presentazione del libro “Rossobruni. Quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia”. A seguire il panel della titolo “Sovranità europea: energia, automotive, difesa, spazio” con gli interventi di Francesco Profumo, Presidente IsyBank Gruppo Intesa Sanpaolo, Fabio Pressi, Ceo A2A E-Mobility – Presidente Motus-E, Raffaele Mauro, Co-fondatore e General Partner Primo Space, Gianluca Ansalone, Head of Public Affairs & Sustainability in Novartis Italia, Professore di Geopolitica, Strategia e Public Affairs Campus Biomedico di Roma, Elisa Martinotti, Global Trade and Government Relations Senior Manager at Safran Electronics & Defense. Il Festival si concluderà con la presentazione del libro Gentilezza in prestito. Perché la leadership empatica salverà il mondodi Antonello Barone in conversazione conAndrea Di Vincenzo, Ad di Prestiter

Antonello Barone: “Si chiude a Termoli un viaggio fantastico lungo tutta l’Italia nel quale si è affermata una idea: solo l’empatia batterà la supremazia”

“L’undicesima edizione del Festival del Sarà è stato un viaggio fantastico lungo l’Italia: oltre 100 relatori, 4 appuntamenti nei luoghi più iconici dell’Italia, collaborazioni di prestigio. Il Festival si è affermato come piattaforma di divulgazione culturale privilegiata dove istituzioni, accademia, impresa e società civile progettano insieme il futuro. Ritorniamo a Termoli con un patrimonio di idee, conversazioni, visioni che ci ha arricchito e che siamo felici di offrire al nostro territorio per immaginare un modo diverso di essere comunità, dove la violenza e la supremazia che disconosce il diritto possano essere piegati dalla pacatezza e dalla forza della tolleranza”.

L’iconica opera L.O.V.E. concessa da Maurizio Cattelan per il concept grafico dell’XI edizione del Festival del Sarà

Il tema dell’undicesima edizione ha come titolo “L’era della Supremazia. Geopolitica. Tecnologi. Energia”. Il celebre artista italiano Maurizio Cattelan ha concesso l’utilizzo della riproduzione visiva della sua iconica opera d’arte L.O.V.E. – Libertà, Odio, Vendetta, Eternità -, comunemente nota come Il Dito, per il concept grafico dell’XI edizione del Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro. La forza evocativa dell’opera di Cattelan dà ancora maggiore prestigio ad una edizione che desidera sviluppare una riflessione profonda sul tema del potere e delle sue patologie e del rapporto fra imprese, tecnologia, sostenibilità e democrazia.

I partner: A2A e Prestiter main partner del Festival del Sarà

Il Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro è promosso dalla Camera di Commercio del Molise in collaborazione con e Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino e gode dei patrocini istituzionali del Comune di Termoli;gode inoltre dei patrocinidi Luiss, dell’Osservatorio Riparte l’Italia, Motus-E, di ANFIA e di ASvIS. Main Partner: A2A e Prestiter. Platinum Partner: ARTA Costruzioni, OPI Molise e Banca Mediolanum. Gold partner: Ottica Vincitorio. AI Partner: Translated. Research partner: Youtrend. Sustainability partner: Plastic Free. Charity partner: Fondazione Veronesi. Media partner: WMF – Wake make Future, Telemolise e Primonumero. Design partner: Arago Design. Hospitality partner: Residenza Sveva, Beach Club Cala Sveva, Ristorante Svevia.

Fondazione Veronesi diventa Charity partner del Festival del Sarà, in collaborazione con OPI Molise.

La Fondazione Veronesi nasce nel 2003 su iniziativa di Umberto Veronesi e di altri scienziati e intellettuali, con lo scopo di finanziare la ricerca scientifica sui tumori e promuovere campagne di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione della scienza. Il Festival del Sarà è onorato di poter annoverare un così prestigioso protagonista della vita sociale del paese fra i propri compagni di viaggio e ringrazia OPI – Ordine delle professioni infermieristiche di Campobasso ed Isernia di aver “donato” i propri spazi di promozione e visibilità a Fondazione Veronesi sul materiale di comunicazione del Festival del Sarà.