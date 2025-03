Cinghiale Day al “Caccia Village”: abbigliamento ad alta visibilità per celebrare la caccia in braccata

Una vera festa ed una celebrazione della Caccia al Cinghiale, quella che si svolgerà a Caccia Village, nella giornata di Domenica 11 Maggio, durante la fiera della caccia e del tiro più grande del centro e sud Italia.

“Il Cinghiale Day, amplificherà l’aria di festa che da sempre contraddistingue Caccia Village e arricchisce ulteriormente il palinsesto di questa edizione – afferma Andrea Castellani ideatore e organizzatore della manifestazione – Il divertimento sarà doppio e si aggiungerà a tutte le altre attività in programma come sempre nella nostra fiera: gli spettacoli di tiro con i campioni internazionali, le linee di tiro, l’area espositiva sempre più ricca di brand e aziende e l’area Cibo Selvaggio dedicata alla cucina con show cooking ogni ora”

Il “Cinghiale Day” è un omaggio a questa pratica identitaria di tante zone del nostro territorio ed offrirà non solo momenti di divertimento e di svago, ma sarà anche di un’importante occasione di approfondimento e confronto, attraverso convegni tematici che esploreranno il mondo della caccia al cinghiale in braccata.

Due gli appuntamenti in programma: l’incontro con gli influencer del mondo venatorio che spiegheranno come utilizzare i social al meglio, per condividere la propria passione per la caccia e raccontare la vita del cacciatore, ed un dibattito molto interessante in ambito cinofilo, che vedrà la partecipazione di alcuni dei più importanti allevatori italiani di segugio maremmano e segugio francese che si riuniranno insieme a Caccia Village per parlare di caccia al cinghiale.

Sarà una domenica all’insegna dell’arancione

Per un’atmosfera ancora più festosa, chiunque quel giorno accederà in fiera, potrà farlo se vuole, indossando un accessorio di abbigliamento ad alta visibilità. Una macchia di colore per ricordare le grandi braccate.

DIVERTIMENTO MA ANCHE SCONTI DALLE AZIENDE E DEGUSTAZIONI DI CINGHIALE

In occasione del “Cinghiale Day”, le aziende partecipanti a Caccia Village e aderenti all’iniziativa, offriranno dei gadget esclusivi a tema, sconti e promozioni su tutti i loro prodotti, abbigliamento e accessori inerenti all’arte della caccia al cinghiale. Non mancherà anche un assaggio di cinghiale, con l’area “Cibo Selvaggio”, che ospiterà alcuni chef che realizzeranno deliziose ricette a base di carne di cinghiale, promuovendo così le filiere di carne selvatica.

I numeri di Caccia Village 2025 – La fiera della Caccia e del Tiro, più grande del Centro e Sud Italia

5 Padigioni con oltre 3.000 mq di esposizione fieristica

350 aziende

900 brand internazionali

33.000 visitatori

AREE TEMATICHE sempre nuove ad ogni edizione di Caccia Village, con la riconferma delle aree più amate dal nostro pubblico.

Anche quest’anno tornano i corsi di cucina e gli show cooking di carne selvatica nell’AREA “CIBO SELVAGGIO”,sempre entusiasmante l’ARENA “SHOT & SHOW” con i grandi spettacoli di tiro acrobatico, l’AREA “FOOD TRACK” per le pause pranzo più wild e l’AREA “MERCATO OUTDOOR” dove trovare piccoli accessori e abbigliamento per la caccia e il tiro. Nell’AREA “FORMAZIONE & TALK” interessanti momenti di approfondimento e formazione sulle più attuali tematiche venatorie

Per ulteriori informazioni, seguiteci sui nostri canali social e visitate il sito ufficiale di Caccia Village.