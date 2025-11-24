Cinghiali: l’Atc Vastese accusa di irregolarità i selecontrollori e chiede l’intervento della Regione

Segnalazione di irregolarità nell’attività dei selecontrollori e richieste di intervento arrivano dall’Atc Vastese a guida Angelo Pessolano all’indirizzo della Regione Abruzzo. In una nota indirizzata all’assessore regionale alla caccia, Emanuele Imprudente, e agli uffici regionali competenti, l’Atc Vastese parla di «numerose proteste pervenute da parte dei capisquadra e delle squadre di caccia operanti nella macro‑area 5, in merito a condotte ritenute inaccettabili da parte di alcuni selecontrollori».

Primo da sinistra l’attuale presidente dell’Atc Vastese, Angelo Pessolano

Le modalità operative contestate sono le seguenti:

Abbattimenti notturni effettuati prima delle uscite in caccia collettiva , impedendo così la presenza di animali durante le battute programmate.

, impedendo così la presenza di animali durante le battute programmate. Ricerca degli animali svolta a bordo dei propri automezzi , con successiva discesa e sparo, anziché da postazione fissa.

, con successiva discesa e sparo, anziché da postazione fissa. Abbattimenti eseguiti al di fuori delle zone previste per danni o incidenti stradali, spesso lungo le

strade, con evidente finalità di cattura e vendita dell’animale per lucro personale.

Le conseguenze negative per le squadre di caccia indicate da Pessolano sono:

Le squadre minacciano di consegnare i registri di battuta e di sospendere l’attività di caccia al

cinghiale , poiché si trovano impossibilitate a svolgere correttamente il proprio compito, per il quale

hanno già sostenuto:

e di , poiché si trovano impossibilitate a svolgere correttamente il proprio compito, per il quale hanno già sostenuto: Tasse nazionali e regionali;

Spese di mantenimento cani;

Acquisto e manutenzione di mezzi di caccia;

Costi di carburante per i giri di ricerca a vuoto.

Ulteriori criticità segnalate sono legate all’app ATC Vastese:

«Le squadre segnalano che l’utilizzo dell’app per la prenotazione dei territori, sebbene obbligatorio, è

reso inefficace dal fatto che i selecontrollori sparano la notte precedente nelle zone oggetto di prenotazione, impedendo così il ritrovamento di animali da parte delle squadre».

«Si chiede pertanto un intervento urgente volto a: verificare le attività dei selecontrollori in oggetto; delimitarne le zone di intervento e le modalità operative, in linea con le normative vigenti; garantire che le squadre di caccia possano operare regolarmente, senza subire pregiudizi derivanti da pratiche non conformi. Rimaniamo a disposizione per fornire ulteriori dettagli e collaborare alla definizione di soluzioni

condivise».