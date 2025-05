Cinquant’anni di grande musica, concerto celebrativo dei cameristi dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese

Continuano gli appuntamenti per la celebrazione dei 50 anni di attività dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. Venerdì 23 maggio alle 18.00 all’Aquila, nella splendida Sala Lignea del Palazzetto dei Nobili, si esibiranno in un concerto i Cameristi dell’ISA – ensemble formato dal violinista Antonio Scolletta, dal violista Luigi Gagliano, dal violoncellista Andrea Crisante e, ancora, dal clarinettista Gianluca Sulli, con la partecipazione del violinista dalla carriera internazionale Ettore Pellegrino, Direttore Artistico ISA.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Il programma prevede, dopo la prima assoluta dello scorso marzo, l’esecuzione di Scene in movimento per clarinetto e quartetto d’archi, opera commissionata dall’Istituzione Sinfonica Abruzzese al M° Roberto Molinelli, con il quale si è tessuto negli anni un rapporto consolidato di collaborazione. Dal Duemila ad oggi sono state innumerevoli le produzioni che hanno visto il poliedrico artista protagonista con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese come direttore, arrangiatore e compositore di lavori originali, confezionando sempre grandi successi in tutti i generi musicali: dal sinfonico al pop, dal rock al jazz, da importanti progetti cross over fino al teatro d’opera, firmando nel 2008 una versione semiscenica per orchestra da camera del Don Pasquale di Donizetti di cui si conserva distintamente il ricordo. È sembrato dunque naturale commissionare alla sua mano due lavori creati specificamente per i Cinquanta anni dell’ISA: Scene in movimento, segue infatti l’omaggio a Mozart eseguito perla prima volta lo scorso dicembre, e rappresenta a pieno lo stile e la sensibilità di Molinelli, espressi attraverso un linguaggio in cui convivono la grande tecnica compositiva, il gusto per la combinazione di ritmi e armonie appartenenti alle più disparate tradizioni musicali, la profonda conoscenza delle caratteristiche tecniche e timbriche degli strumenti, una vena melodica sempre ispirata e, soprattutto, una rara fantasia.

Il Programma del concerto si completa con il Quintetto in si minore per clarinetto e archi op. 115 di Johannes Brahms, una composizione monumentale che compendia il percorso compositivo dell’autore, ergendosi come una delle sue opere più intense ed emotivamente coinvolgenti.

Dopo questo appuntamento, le attività per le celebrazioni del 50° anniversario dell’ISA riprendono sabato 14 giugno alle ore 18.00, a Civitaretenga di Navelli (Aq) presso la Chiesa di Sant’Antonio, con il M° Alessandro Mastropietro che concluderà il ciclo di incontri dedicati all’approfondimento del ruolo svolto dall’ISA nella vita economica, sociale, artistica e culturale della regione Abruzzo, con il seminario “ISA 50° una comunità musicale”.

Tutte le attività programmate per le celebrazioni sono finanziati dalle risorse del Bando CIPE Restart attivato dal Comune di L’Aquila.