Cocaina, crack e una pistola risultata rubata con munizioni: trentacinquenne finisce dietro le sbarre

Arrestato dai Carabinieri un 35enne di Spoltore per detenzione abusiva di armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attenzione degli investigatori si era concentrata sull’uomo per un insolito e frequente via vai nella sua abitazione. …

Arrestato dai Carabinieri un 35enne di Spoltore per detenzione abusiva di armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attenzione degli investigatori si era concentrata sull’uomo per un insolito e frequente via vai nella sua abitazione. L’intensificazione dei servizi mirati dei militari operanti sulla vicenda, hanno rafforzato il sospetto di un’attività illecita legata allo spaccio.

Scattata la perquisizione domiciliare, i Carabinieri di Spoltore unitamente alla Sezione Radiomobile del N.O.R. di Pescara, hanno rinvenuto, nella sua disponibilità, una pistola fabbrica “Bersa” calibro 7,65 con colpo in canna, risultata poi oggetto di furto, due caricatori con all’interno n. 5 cartucce calibro 7,65 e sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack sfuso del peso complessivo di grammi 3 confezionato in cellophane nonché, denaro contante, suddivisi in vario taglio, per un totale complessivo di € 21.000,00.

L’uomo dopo le previste formalità è stato condotto presso la locale casa circondariale.