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lunedì 1 Giugno 2026
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Auguri

Buon compleanno a Filomena D’Agnillo dalle colleghe e colleghi del ‘Caracciolo’

Un traguardo che parla da sé, di dedizione, di umanità, di una presenza che ha fatto la differenza ogni giorno. Che la vita ti restituisca tutto ciò che hai donato: la cura con cui hai accompagnato i tuoi…

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Un traguardo che parla da sé, di dedizione, di umanità, di una presenza che ha fatto la differenza ogni giorno. Che la vita ti restituisca tutto ciò che hai donato: la cura con cui hai accompagnato i tuoi pazienti, la forza che hai saputo trasmettere nei momenti difficili, il sorriso con cui hai reso più leggere anche le giornate più lunghe. Ti auguriamo una salute solida e fedele, risate così genuine da farti male alle guance, e tanto, tanto tempo da dedicare a chi ami.

Sono gli auguri che tutto il personale infermieristico e OSS dell’ospedale Caracciolo inviano con affetto a Filomena D’Agnillo, che oggi – 1 giugno -, spegne sessanta candeline. Anche l’Eco online partecipa agli auguri.

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