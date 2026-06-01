Furto al supermercato, aggredisce vigilante e Carabinieri: trentenne pregiudicato finisce in manette, in fuga il complice

Avezzano (AQ) – Nella serata di ieri, 31 maggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano hanno arrestato in flagranza un 30enne per i reati di “rapina e resistenza a un Pubblico Ufficiale”.…

Avezzano (AQ) – Nella serata di ieri, 31 maggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano hanno arrestato in flagranza un 30enne per i reati di “rapina e resistenza a un Pubblico Ufficiale”.

È quasi l’ora della chiusura, quando due soggetti compiono un furto in un supermercato, venendo però sorpresi dall’addetto alla sicurezza. Uno dei due, un 30enne di origine straniera, viene intercettato e momentaneamente fermato dalla guardia giurata, che si era lanciata al suo inseguimento. Per garantirsi nuovamente la via di fuga, il malvivente aggredisce l’addetto alla sicurezza e riesce a divincolarsi, proseguendo la fuga verso il centro di Avezzano.

La fuga del giovane, peraltro gravato da pregresse vicissitudini giudiziarie, si conclude pochi istanti dopo lungo via Roma, dove viene definitivamente intercettato e fermato dai militari dell’Arma, non prima di aver opposto ulteriore resistenza agli stessi operanti. L’uomo, arrestato in flagranza, avendo aggredito prima la guardia giurata e poi i Carabinieri allo scopo di assicurarsi la fuga, dovrà ora rispondere dei reati di “rapina e resistenza a un Pubblico Ufficiale”.

Così come disposto dalla Procura della Repubblica di Avezzano, il giovane è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo marsicano, in attesa dell’udienza di convalida. L’intera refurtiva, del valore commerciale di circa 190 €, è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario. Prosegue l’attività di indagine per risalire all’identità del complice riuscito a fuggire.