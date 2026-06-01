Altro che festa della repubblica, Agnone scende in piazza per difendere l’ospedale. Sciullo: «Non è tempo di resa»

Il comitato civico “Il Cittadino c’è“, accogliendo la proposta dell’amministrazione comunale di Agnone, invita tutti i cittadini alla «mobilitazione civile a difesa della sanità ospedaliera in Alto Molise».

«L’appuntamento è alle 18.30, di domani 2 giugno, piazza Unità d’Italia per coordinarci. – spiega Enrica Sciullo, responsabile del comitato – Riteniamo opportuno, visto i tagli previsti dal piano operativo sanitario al nostro territorio e al Molise tutto, tornare nelle piazze con il nostro lenzuolo bianco. Non è tempo di resa! È tempo di difesa dell’ospedale di Area Particolarmente Disagiata di Agnone e dell’Alto Molise. Soprattutto è tempo di impegno civile per avere servizi adeguati e funzionali alle nostre necessità. Uniti a difesa dei nostri diritti nel giorno della commemorazione della nostra Repubblica».