Ennesimo incidente con tre feriti; questo pomeriggio per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale due auto sono entrate in collisione. I tre occupanti delle auto tra cui un bambino di 4 anni sono stati trasportati in ospedale dal 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Isernia per la messa in sicurezza delle auto.

