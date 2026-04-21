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martedì 21 Aprile 2026
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Saia al Consiglio provinciale a Castiglione: «Non vogliamo mance, vogliamo essere trattati con pari dignità»

L'intervento del presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, questa mattina a Castiglione Messer Marino, in occasione della seduta del Consiglio provinciale di Chieti sul tema del dissesto dovuto al maltempo e all'isolamento territoriale delle "terre di mezzo"…

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L’intervento del presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, questa mattina a Castiglione Messer Marino, in occasione della seduta del Consiglio provinciale di Chieti sul tema del dissesto dovuto al maltempo e all’isolamento territoriale delle “terre di mezzo” tra Abruzzo e Molise.

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