L’intervento del presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, questa mattina a Castiglione Messer Marino, in occasione della seduta del Consiglio provinciale di Chieti sul tema del dissesto dovuto al maltempo e all’isolamento territoriale delle “terre di mezzo” tra Abruzzo e Molise.
Saia al Consiglio provinciale a Castiglione: «Non vogliamo mance, vogliamo essere trattati con pari dignità»
L'intervento del presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, questa mattina a Castiglione Messer Marino, in occasione della seduta del Consiglio provinciale di Chieti sul tema del dissesto dovuto al maltempo e all'isolamento territoriale delle "terre di mezzo"…
Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.