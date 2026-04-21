Piluso in Consiglio provinciale: «Duecento chilometri di strade comunali e ho già ventidue interventi di dissesto»

La denuncia del sindaco di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso in Consiglio provinciale, questa mattina a Castiglione Messer Marino: «Duecento chilometri di strade comunali e ho già ventidue interventi di dissesto». Chiaro il messaggio: arriveranno fondi per la…

La denuncia del sindaco di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso in Consiglio provinciale, questa mattina a Castiglione Messer Marino: «Duecento chilometri di strade comunali e ho già ventidue interventi di dissesto». Chiaro il messaggio: arriveranno fondi per la viabilità provinciale in dissesto, ma le frane e gli smottamenti interessano anche le arterie minori, quelle comunali, e i Comuni non riusciranno a far fronte alle spese necessarie per la sistemazione e messa in sicurezza.