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martedì 21 Aprile 2026
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Piluso in Consiglio provinciale: «Duecento chilometri di strade comunali e ho già ventidue interventi di dissesto»

La denuncia del sindaco di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso in Consiglio provinciale, questa mattina a Castiglione Messer Marino: «Duecento chilometri di strade comunali e ho già ventidue interventi di dissesto». Chiaro il messaggio: arriveranno fondi per la…

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La denuncia del sindaco di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso in Consiglio provinciale, questa mattina a Castiglione Messer Marino: «Duecento chilometri di strade comunali e ho già ventidue interventi di dissesto». Chiaro il messaggio: arriveranno fondi per la viabilità provinciale in dissesto, ma le frane e gli smottamenti interessano anche le arterie minori, quelle comunali, e i Comuni non riusciranno a far fronte alle spese necessarie per la sistemazione e messa in sicurezza.

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