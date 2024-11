Colpita con un ferro da stiro dal compagno e minacciata di morte, uomo arresto dalla Polizia

Nei giorni scorsi un cittadino ha segnalato al 113 di udire delle urla da parte di una donna che chiedeva aiuto all’interno di un appartamento ubicato in un condominio di Campobasso.

Due equipaggi della Squadra Volante della Questura sono giunti prontamente sul luogo segnalato, riscontrando che nell’abitazione indicata era presente una coppia di conviventi. La donna, apparsa visibilmente scossa ed in lacrime, ha riferito agli agenti di essere stata aggredita dal proprio compagno, che, poco prima dell’arrivo dei poliziotti, l’aveva colpita ripetutamente con un’asse in legno e con un ferro da stiro, finendo per minacciarla con grosso coltello, poi rinvenuto e sottoposto a sequestro.

All’esito degli accertamenti svolti presso gli uffici dell’U.P.G.S.P., l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la locale Casa Circondariale.

La vittima, invece, è stata visitata presso il locale Pronto Soccorso e dimessa dopo le cure del caso. L’immediato intervento degli equipaggi della Questura hanno impedito, pertanto, che per la donna potessero derivare conseguenze ancora più gravi.

La Polizia di Stato è impegnata quotidianamente sul fronte della prevenzione e del contrasto di comportamenti violenti ed abusanti perpetrati nei confronti di soggetti vulnerabili. In tale ambito, anche in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che annualmente si celebra il 25 novembre, è importante ribadire che la collaborazione dei cittadini assume un ruolo fondamentale per fare emergere fenomeni di violenza all’interno delle mura domestiche qualora le vittime non siano in grado di chiedere direttamente aiuto alle Forze di Polizia.

A tale scopo, oltre al numero di emergenza, è a disposizione anche l’App YOPUPOL della Polizia di Stato che consente tramite smartphone di segnalare alla Questura, anche in forma anonima, tali episodi.