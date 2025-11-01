Colpito da un masso durante un’arrampicata, muore un 35enne: salma recuperata e trasportata a valle

Nel pomeriggio di oggi, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Abruzzo è intervenuto in località Roccamorice (PE), nella zona della falesia situata sotto la via Betacam, per prestare soccorso a un 35enne di Montesilvano colpito da grande un masso caduto dall’alto durante un’attività di arrampicata.

Il distacco improvviso del sasso ha provocato il decesso immediato dell’uomo, mentre altri due scalatori presenti nelle vicinanze sono stati raggiunti da detriti riportando ferite lievi.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 di Pescara, con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS Abruzzo e l’equipe sanitaria. Con una verricellata di circa 60 metri, i soccorritori sono stati calati ai piedi della falesia per raggiungere il luogo dell’incidente. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dello scalatore. Dopo i necessari accertamenti, la salma è stata recuperata dai Vigili del Fuoco e trasportata a valle.