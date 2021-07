Coltello e marijuana, una denuncia e tre fogli di via

Durante un ordinario controllo del territorio, i Carabinieri della stazione di Rotello hanno sorpreso tre pregiudicati provenienti dall’area foggiana che viaggiavano nel Basso Molise armati di coltello e con qualche grammo di droga addosso. Alla vista dei militari, i tre soggetti non hanno saputo fornire una valida giustificazione alla loro presenza su quel territorio e così i militari dell’Arma si sono insospettiti.

A seguito della perquisizione uno dei tre è stato trovato in possesso di un’arma da taglio mentre un altro portava con sé qualche grammo di marijuana.

Immediatamente è scattata la denuncia a piede libero per il proprietario del coltello mentre per il secondo è stata inoltrata la segnalazione alla competente Prefettura di Campobasso.

Inoltre i militari hanno sottoposto a sequestro l’autovettura dei tre poiché priva di copertura assicurativa ed elevato contravvenzioni al Codice della Strada per una serie di inosservanze.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno notificato ai tre pregiudicati il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nelle terre del Basso Molise.

