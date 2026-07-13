Con calzature non idonee al percorso precipita nel torrente, escursionista improvvisato recuperato dal Soccorso alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è stato impegnato in un intervento di soccorso nella Valle dell’Orfento, nel territorio comunale di Caramanico Terme (PE), dove un escursionista di 69 anni, residente a Pescara, è scivolato durante…

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è stato impegnato in un intervento di soccorso nella Valle dell’Orfento, nel territorio comunale di Caramanico Terme (PE), dove un escursionista di 69 anni, residente a Pescara, è scivolato durante un’escursione, precipitando fino al greto del fiume e riportando un trauma alla spalla. Tra i fattori che hanno contribuito all’incidente anche l’utilizzo di calzature non idonee al percorso.

Immediatamente è decollato l’elisoccorso da Pescara con a bordo il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS e l’équipe sanitaria del 118. A causa della fitta vegetazione, il Tecnico di Elisoccorso si è calato nel punto più favorevole, ha raggiunto l’infortunato e lo ha trasferito in un’area idonea alle operazioni di recupero con il verricello. Una volta recuperato a bordo dell’elicottero, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Chieti per gli accertamenti e le cure del caso.