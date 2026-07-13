Sicurezza nel Chietino: venti nuovi poliziotti assegnati alla Questura e ai Commissariati dipendenti

«Si rafforzano gli organici di questure e commissariati di Polizia anche in Abruzzo grazie alle oltre tremila assunzioni di agenti provenienti dal 233º corso allievi. Ad agosto nella nostra regione prenderanno servizio 69 nuovi poliziotti. Secondo il piano nazionale di potenziamento, voluto dal Governo e dal Ministero dell’Interno, 21 saranno destinati all’Aquila (10 in questura, 3 all’Ufficio Immigrazione, 8 nei Commissariati distaccati); 20 a Chieti (8 in questura, 2 all’Ufficio Immigrazione, 10 nei Commissariati distaccati); 18 a Teramo (9 in questura, 3 all’Ufficio Immigrazione, 6 nei Commissariati distaccati); 10 a Pescara (8 in questura, 2 all’Ufficio Immigrazione). Un passo importante per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Gli agenti in arrivo andranno ad incrementare le attività di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto dei fenomeni che piu’ creano allarme sociale».

Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo. «Naturalmente – prosegue – il problema degli organici non è ancora risolto. L’inversione di tendenza è comunque evidente. In questi anni il Governo ha effettuato oltre 45 mila assunzioni nelle Forze di polizia e altre 27 mila sono previste nei prossimi due. Un ringraziamento va al Governo e, in particolare, al Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni per il lavoro svolto e l’attenzione che dimostra. L’impegno della Lega per tutelare cittadini e territori si conferma ancora una volta con fatti concreti».