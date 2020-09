Confetti rossi per Rodiana Rossini neo dottoressa in Giurisprundenza

Laurea magistrale in Giurisprudenza per Rodiana Rossini che il 25 settembre scorso ha tagliato il brillante traguardo all’Università degli Studi di Teramo. Alla neo dottoressa le congratulazioni più vive per un cammino professionale ricco di soddisfazioni giungono da mamma Graziella, papà Renzo, Domenico, Michelangelo e da tutti i familiari ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.

