Consiglio regionale d’Abruzzo: il presidente Sospiri riceve il generale Aceto

Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha incontrato questa mattina, all’Emiciclo, il nuovo comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, il generale di brigata Paolo Aceto. Il Generale è subentrato al pari grado, Carlo Cerrina, destinato al comando della Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Presente anche il comandante provinciale dell’Arma, Nazareno Santantonio. Sospiri ha presentato al Comandante i vertici amministrativi del Consiglio regionale e rinnovato l’intento di piena collaborazione istituzionale con le forze dell’ordine. Il generale Aceto, 54 anni, di Formia, è laureato in Giurisprudenza all’università di Roma “La Sapienza” e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’ateneo “Tor Vergata”. Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Promosso Generale di Brigata il 1° gennaio 2018, fino al marzo scorso è stato Direttore del Servizio Centrale di Protezione, struttura interforze del Ministero dell’Interno, inquadrata nell’ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e preposta in campo nazionale alla tutela e sicurezza dei collaboratori e dei testimoni di giustizia.

