Continuità e Mutamento: musica elettroacustica tra tradizione e sperimentazione al Maxxi

Dopo sette settimane di appuntamenti, arrivano le ultime due proposte di ESTATE AL MAXXI L’AQUILA | Libri, cinema e musica in corte, ilcartellone di public program del MAXXI L’Aquila realizzato in collaborazione con le istituzioni e le associazioni culturali del territorio, con il sostegno di CdP – Cassa Depositi e Prestiti e il patrocinio del Comune dell’Aquila.

Come ormai d’abitudine, il mercoledì sera, la corte si trasforma in una sala proiezioni per la rassegna di pellicole ispirate alla mostra True Colors. Tessuti: movimento, colori, identità a cura di Monia Trombetta con Chiara Bertini, Fanny Borel e Donatella Saroli che si è dimostrata una fonte preziosa per Federico Vittorini, presidente dell’Associazione L’Aquila Film Festival che ha selezionato i titoli. Per questo ultimo appuntamento (mercoledì 30 luglio ore 21) è in programma Marie Antoinette, film del 2006 della regista Sofia Coppola, una rilettura moderna e lucida, capace di restituire l’alienazione di una giovane regina immersa in un mondo dorato ma irreale. Un ritratto che trova eco nella denuncia dell’artista sudanese Hassan Musa, presente nella mostra True Colors, che con il suo sguardo critico mette in luce un mondo ancora diviso, in cui la fame dei più poveri si scontra con l’opulenza dei Paesi più ricchi. Per assistere alla proiezione è necessario prenotarsi dal sito www.maxxilaquila.art.

Venerdì 1° agosto alle 19, Estate al MAXXI L’Aquila termina con l’evento Continuità e Mutamento. Musica Elettroacustica tra tradizione e sperimentazione organizzato in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila. Gli allievi degli ultimi anni del Corso di Musica Elettronica e Strumento offriranno al pubblico l’ascolto di opere di massimi compositori del Novecento e guideranno il pubblico alla scoperta del dialogo dinamico tra suoni acustici ed elettronici, tra gestualità strumentale e interazione con i media digitali. In programma Mikrophonie I (1964) di Karlheinz Stockhausen, uno dei primi esempi di musica elettronica dal vivo, in cui il microfono viene usato come stetoscopio per esplorare le risonanze di un grande tam-tam. L’appuntamento si concluderà con ?Corporel di Vinko Globokar, composizione del 1985 in cui il corpo del performer diviene esso stesso strumento musicale.

L’estate al MAXXI L’Aquila continuapoi con aperture prolungate: dal 1° al 31 agosto, infatti, il museo resta aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19 (ingresso gratuito per i residenti aquilani) con True Colors. Tessuti: movimento, colori, identità. La mostra, realizzata con il sostegno di CdP – Cassa Depositi e Prestiti e con il Patrocinio del Comune dell’Aquila, presenta opere realizzate in tessuto, dal 2000 a oggi, da artisti internazionali di varie generazioni che utilizzano il materiale tessile come espediente per indagare differenti approcci. Intrecci, colori e materiali danno voce a tradizioni diverse e a culture che testimoniano ampio interesse per il tessuto come mezzo espressivo e artistico ma anche bene presente nella vita di ciascun individuo, popolo o comunità, di cui rappresenta l’identità più intima e profonda.

Nel mese di agosto, resta aperta anche la Sala Studio del MAXXI L’Aquila che osserverà gli stessi orari del Museo.