Creano disordini e problemi durante la carrese, la Digos denuncia quindici persone

Nell’ambito delle attività di verifica e controllo condotte in occasione delle manifestazioni pubbliche in ambito provinciale, la Polizia di Stato della Questura di Campobasso ha deferito quindici persone alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino per le condotte illecite tenute in occasione della Carrese di San Martino in Pensilis dello scorso 30 aprile.

L’attività di accertamento dalla DIGOS, in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri competente per territorio, grazie anche all’attenta visione delle immagini realizzate dal personale della Polizia Scientifica della Questura durante il servizio di ordine pubblico predisposto per l’evento, ha consentito di giungere all’identificazione dei soggetti che, in vario modo, si sono resi inottemperanti alle ordinanze sindacali adottate per la circostanza a tutela della sicurezza pubblica, ponendo a rischio con il proprio comportamento il regolare svolgimento della manifestazione.

Una persona è stata, inoltre, denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale, non avendo adempiuto spontaneamente all’intimazione del personale di polizia ad abbandonare un’area vietata al pubblico per motivi di sicurezza. Un altro soggetto, invece, è stato denunciato perché, con il volto travisato per non essere identificato, si è introdotto con un motorino nel percorso di gara, nonostante del divieto di circolazione.

Sono state, inoltre, elevate numerose contestazioni amministrative in relazione alle infrazioni al Codice della Strada per l’inosservanza delle ordinanze di viabilità.

La spirito di collaborazione e la sintonia con le Amministrazioni comunali interessate, hanno dunque permesso di garantire un’elevazione degli standard di sicurezza per il pubblico che ha assistito alle Carresi che di recente si sono svolte in provincia, favorendo una crescente attrattività di pubblico anche da fuori regione.