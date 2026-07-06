Cultura, il compianto poeta agnonese Tonino Bartolomeo ricordato in libro calabrese

Sabato 24 marzo 2001 il poeta Vito Maida (1946-2004) di Soverato (Calabria) scriveva una poesia dedicata a Tonino Bartolomeo (1943-2001) l’attore e poeta agnonese che in quei giorni lottava per la vita in un letto d’ospedale. Ecco quei cinque brevi ma intensi versi: << Le parole dei poeti / sono luce costante tra noi / passaggi di cielo / nelle nostre vite / lieviti di stelle >>. Dopo due settimane, ad appena 58 anni, Tonino Bartolomeo ci lasciava molto prematuramente all’età di 58 anni. E, alla stessa età, pure Vito Maida ci lasciava da un letto d’ospedale a Catanzaro il 18 dicembre 2004. Un destino purtroppo assai simile. Nel tempo l’Università delle Generazioni ha voluto celebrare entrambi con varie iniziative. E, periodicamente, ne ricorda pubblicamente le opere e le biografie.

Adesso, è fresco di stampa il libro che Gaetano Drosi (ex sindaco di Davoli CZ e suo fraterno amico) ha voluto scrivere su Vito Maida con il titolo << VITO MAIDA – Cantautore e Poeta >> edito da Libritalia di Vibo Valentia. Alle pagine 25-26 viene ricordata proprio quella poesia “Le parole dei poeti” che il Poeta di Soverato aveva dedicata al Poeta di Agnone, evidenziando l’originale l’iniziativa realizzata dall’Università delle Generazioni e dagli amici di Tonino Bartolomeo di riservargli l’intera pagina 8 del giornale cartaceo “L’Eco dell’Alto Molise” del 5 maggio 2001 (un mese dopo la sua morte), pagina diventata contemporaneamente pure grande manifesto murale. Le poetiche ed i destini paralleli di Vito Maida e di Tonino Bartolomeo sono stati poi bene evidenziati pure alle pagine 368-370 del libro “Versi orfani” curato e pubblicato da Domenico Lanciano il 18 dicembre 2006.

Dal maggio 2005, tale poesia “Le parole dei poeti” (dedicata a Tonino Bartolomeo) fa parte della raccolta di Vito Maida << Spine e Spighe >> in edizione postuma, affettuosamente curata dall’associazione culturale “La Radice” di Badolato (Catanzaro) diretta dal prof. Vincenzo Squillacioti. Inoltre, giovedì 21 marzo 2024 la stessa poesia ha aperto le notizie nella “Giornata mondiale della Poesia” sul sito << www.altomolise.net >> e su altri giornali web come bene evidenzia lo stesso Gaetano Drosi, riportando il link alla nota 9 di pagina 26. Ed ogni volta che viene ricordata la poesia “Le parole dei poeti” vengono altresì associati Tonino Bartolomeo, Agnone e il Molise. A fine luglio, l’Università delle Generazioni farà dono di una copia del libro su Vito Maida alla Biblioteca comunale agnonese.