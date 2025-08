“cuoRibelli”: per la prima volta in molise la Route regionale dei giovani scout Agesci

Il countdown è ufficialmente iniziato: dal 4 al 10 agosto la Regione Molise ospiterà, per la prima volta nella sua storia, la Route Regionale R/S dell’AGESCI, l’evento più significativo per i Rover e le Scolte dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, ragazze e ragazzi dai 16 ai 21 anni. Saranno oltre 150 i giovani in cammino, provenienti da tutti i clan molisani – da Venafro a Termoli, passando per Isernia, Campobasso, Ferrazzano e Campomarino – accompagnati dai loro Capi, da oltre 50 ospiti, e da circa 40 volontari pronti a mettersi a disposizione per la buona riuscita dell’evento.

Dopo i primi tre giorni trascorsi in cammino tra i sentieri del Molise, durante i quali i clan si muoveranno in gemellaggi, il cuore dell’evento prenderà vita a Campitello Matese dal 7 al 10 agosto, trasformando l’altopiano in una vera e propria “città scout” fatta di tende, relazioni e orizzonti condivisi.

Il titolo scelto per la Route, “cuoRibelli”, racchiude l’identità più profonda dell’esperienza. Cuori, perché ogni scelta autentica nasce nel profondo e si realizza nella quotidianità: nello studio, nel lavoro, nei gesti concreti con cui ogni giovane costruisce la persona che desidera diventare. Belli, perché è urgente tornare a cercare la bellezza vera, quella che risiede nella fatica, nella semplicità, nell’incontro sincero con se stessi e con gli altri. Ribelli, perché oggi più che mai servono giovani capaci di una ribellione gentile, che sappia opporsi all’indifferenza e al cinismo, proponendo invece segni concreti di speranza, coraggio e trasformazione.

La Route sarà un’occasione per vivere tutto questo attraverso il confronto, la riflessione e l’azione: non mancheranno momenti di spiritualità, come la celebrazione conclusiva del 10 agosto presieduta dal vescovo di Termoli-Larino, Monsignor Claudio Palumbo, ma anche esperienze intense come le botteghe e i confronti del 8 e 9 agosto, spazi dedicati all’approfondimento di temi come la pace, la libertà, l’ambiente e la cura del creato, con l’intervento di testimoni ed esperti provenienti da tutta Italia.

Momento centrale dell’evento sarà “La Piazza dei Capitoli”, in programma il pomeriggio del 9 agosto, durante la quale ogni clan restituirà il percorso compiuto e racconterà le scelte ribelli che ha deciso di mettere in atto sul proprio territorio, attraverso azioni concrete pensate per generare piccoli ma duraturi cambiamenti.

La presenza di figure nazionali come il Capo Scout d’Italia Fabrizio Marano, il Presidente AGESCI Francesco Scoppola e l’assistente ecclesiastico nazionale don Andrea Turchini testimonia l’importanza di questa Route anche per l’associazione nel suo complesso.

“È tutto pronto – dichiarano Barbara, Giacomo e padre Antonio, capi campo dell’evento – questi cuoRIbelli fremono per battere all’unisono, per essere testimoni di una ribellione silenziosa, operante, straordinariamente generativa. Non vediamo l’ora di accoglierli tutti, ad uno ad uno”.

Per Antonio Di Lisio, Responsabile Regionale AGESCI Molise, “questa Route rappresenta un segno potente per la nostra regione e per il Paese intero. In un tempo segnato da incertezze e ripiegamenti individuali, i nostri ragazzi scelgono la strada, con tutta la sua fatica e bellezza, piuttosto che la comodità dell’immobilismo. cuoRibelli è la risposta coraggiosa di una generazione che non si arrende e che, insieme, continua a sognare, ascoltare e costruire futuro”.