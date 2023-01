Cybercrime: Carabinieri negli istituti tecnici del Chietino per arruolare ragazzi dotati in informatica e telematica

La crescente attività criminale legata al mondo dei social e del web fa sentire l’esigenza di arruolare giovani con particolari propensioni e attitudini per le nuove tecnologie digitali. L’Arma dei Carabinieri offre la possibilità alle nuove generazioni di fare formazione e di trovare impiego in professioni di alta specializzazione come quello del cyber- investigatore.

Anche nel territorio teatino, l’Arma sta attuando una campagna di divulgazione, soprattutto negli Istituti Tecnici, con il fine di incentivare e promuovere la partecipazione ai concorsi per l’arruolamento, come quello imminente per l’ammissione al 13° corso triennale Allievi Marescialli del ruolo Ispettori (2023-2026), nel quale verranno richieste particolari competenze in informatica e telematica, funzionali all’innovazione tecnologica e di sviluppo delle branche della digital forensics e della digital investigation. Nel corso degli incontri, sarà dedicato uno spazio finale per rispondere a domande e curiosità.