Dagli esperimenti di Marconi e Popov ai nostri giorni, RadioLove fa tappa a Pietracatella

RadioLove fa tappa a Pietracatella. Sarà l’aula consiliare del Comune ad ospitare, giovedì 26 febbraio alle ore 10, lo show che racconta la storia della radio dalla nascita ai giorni nostri e che simula una trasmissione con speaker, dj, ospiti e collegamenti video. Un live dinamico e veloce ricco di slide, playlist, musica, immagini e parole.

Un excursus per approfondire le diverse fasi evolutive della radio: dagli esperimenti di Marconi e Popov sulle onde elettromagnetiche agli anni Venti e alle prime trasmissioni; dalla nascita dei canali radio Rai e del radiogiornale alla filodiffusione, dalle radio pirata ai dischi più trasmessi con hit e programmi cult. Ed ancora: la radio e la mafia, la fine del monopolio Rai, la nascita delle radio libere, gli artisti che hanno venduto di più nel mondo, la censura, il diritto d’autore, la nascita delle web radio, l’uso della voce, i podcast, l’autotune e l’intelligenza artificiale. Tanti temi per riscoprire la nascita e l’evoluzione della radio.

L’evento, presentato dall’associazione culturale “Calliope”, sarà condotto da Charles Papa, speaker Radio Luna, dj, scrittore e giornalista, Andrea Garzanti, attore e speaker Radio Luna e Giuseppe Favuzza, ad Disisradio. Interverranno Piero Niro, compositore e docente di composizione, Mauro Carafa, ex giornalista Rai, Lorenzo Pinto, ex coordinatore tecnico Rai, il sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone, Irene Di Vita dell’associazione culturale “Creuza de ma” e Eleonigia Perone, dirigente scolastico. Parteciperanno, inoltre, Licia Frabotta, mezzosoprano, Daniela Del Gobbo, fashion designer, Pietro Mignogna, audio e video e Mario Scatolone, supervisore per “Calliope”.