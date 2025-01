Dai castelli dell’Alto Molise alla reggia di Caserta, l’associazione “Armonia” trionfa a “Classica Giovani”

L’Associazione Culturale Armonia, di Pescolanciano, nell’ambito del progetto di “Valorizzazione partecipata del complesso vanvitelliano”, patrocinato dal Ministero della Cultura, continua a distinguersi per la qualità e il successo dei suoi eventi.

Sotto la guida del Presidente Antonietta Pace e del Direttore Artistico Maestro Aldo Ragone, l’associazione ha ottenuto per la seconda volta il prestigioso bando di valorizzazione, confermandosi come eccellenza nel panorama culturale italiano. Un plauso particolare va alla dottoressa Melaike Huseyin, che cura con dedizione ogni dettaglio organizzativo, contribuendo al continuo successo delle iniziative.

Il 18 gennaio 2025, nella suggestiva Cappella Palatina della Reggia di Caserta, si è svolto un emozionante concerto cameristico, parte integrante del progetto “Classica Giovani”. La serata ha visto protagonisti tre straordinari talenti del Conservatorio “A. Boito” di Parma:

Giacomo Bertolini , violoncellista diplomato al Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento e attualmente studente di Musica da Camera presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma.

, violoncellista diplomato al Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento e attualmente studente di Musica da Camera presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma. Jennifer Piazza , clarinettista diplomata con il massimo dei voti presso l’Istituto “Peri-Merulo” e iscritta al Conservatorio “A. Boito” di Parma.

, clarinettista diplomata con il massimo dei voti presso l’Istituto “Peri-Merulo” e iscritta al Conservatorio “A. Boito” di Parma. Sara Nicosia, pianista diplomata al Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna e attualmente studentessa presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma.

Il concerto ha offerto al pubblico un viaggio musicale di rara bellezza, spaziando tra le opere dei più grandi compositori della tradizione classica. L’evento ha ricevuto applausi entusiastici, lasciando il pubblico visibilmente emozionato.

“Classica Giovani” è un progetto nato per valorizzare giovani musicisti di talento, offrendo loro l’opportunità di esibirsi in luoghi di straordinaria rilevanza storico-culturale. Dalle suggestive location del Molise, come i suoi castelli, alla maestosità della Reggia di Caserta, il progetto punta a creare un ponte tra cultura, storia e musica, raggiungendo un pubblico sempre più ampio e appassionato.

L’Associazione Culturale Armonia si conferma come promotrice di eccellenza musicale e culturale, sostenendo con orgoglio i giovani talenti e regalando al pubblico esperienze artistiche di altissimo livello.