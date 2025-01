“Giornata del rispetto”: nelle scuole prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Oggi, 20 gennaio, si celebra la prima “Giornata del rispetto”, istituita dalla legge 17 maggio 2024 n. 70 (articolo 4) in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Una ricorrenza concepita in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso nel 2020 per aver difeso un amico in difficoltà. Un momento di riflessione nazionale che coinvolge l’intera comunità scolastica per approfondire le tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

Un impegno condiviso nelle scuole del Molise per promuovere una riflessione sul valore del rispetto come fondamento della convivenza civile. La “Giornata del rispetto”, sottolineano dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, si pone in coerenza con i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento indicati nelle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica. È un’importante opportunità per realizzare nelle Istituzioni scolastiche azioni volte al contrasto di ogni forma di prevaricazione e di violenza, per la formazione di studenti e cittadini consapevoli e responsabili, in grado di contribuire al più sano sviluppo della società civile.

Lo stesso Ministero ha invitato tutte le Istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e in attuazione di quanto previsto dalla legge, a promuovere ogni possibile iniziativa sulle tematiche connesse alla ricorrenza.

La Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale, Maria Chimisso, ha sottolineato l’importanza di questa giornata: “Il rispetto è il valore cardine che sostiene la nostra comunità scolastica. Lo testimonia anche l’ottimo rapporto che esiste in Molise tra corpo docente e famiglie, con nessun episodio di aggressione registrato nell’ultimo triennio nei confronti degli insegnanti. Caso unico in Italia – ha detto – Educarci ed educare al rispetto significa costruire relazioni autentiche, valorizzare le differenze e imparare a prenderci cura degli altri e del mondo che ci circonda. Le scuole molisane, con il loro impegno quotidiano, rappresentano un presidio di rispetto e di valori”.